Нетаниягу вступился за Маска: "Илон – большой друг Израиля"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на своей странице в соцсети X вступился за Илона Маска – самого богатого человека в мире, владеющего компаниями Tesla и SpaceX, а также соцсетью X.

Поводом для комментария Нетаниягу послужили обвинения в адрес Маска со стороны тех, кто сочли нацистским приветствием его жест во время церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа.

В комментарии Нетаниягу, опубликованном на английском языке, сказано: "Илон – большой друг Израиля. Он посетил Израиль после резни 7 октября, в которой террористы ХАМАСа совершили самое страшное злодеяние против еврейского народа со времен Холокоста. С тех пор он неоднократно и решительно поддерживал право Израиля защищать себя от геноцидных террористов и режимов, которые стремятся уничтожить единственное еврейское государство. Я благодарю его за это".

Ранее сам Маск прокомментировал претензии в свой адрес: "Смените репертуар подлых шуточек. Умение во всем видеть Гитлера таааак надоело".

Выступление Маска на митинге сопровождалось активной жестикуляцией. Он поблагодарил присутствующих за то, что они сделали победу Трампа возможной. "Я всем сердцем с вами!" – заявил предприниматель, сначала положив руку на сердце, а затем вытянув ее вперед. Очень многие восприняли этот жест как нацистское приветствие.