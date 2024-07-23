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Мир

В первом публичном заявлении после выхода из гонки Байден пообещал добиваться окончания войны в Газе

время публикации: 23 июля 2024 г., 01:49 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 01:49
Президент США Джо Байден
AP Photo/Patrick Semansky

Джо Байден провел телефонную конференцию с членами своего, теперь уже бывшего, предвыборного штаба. Это было его первое публичное общение после объявления о выходе из президентской гонки.

"Я продолжу сотрудничать с израильтянами и палестинцами, чтобы попытаться найти способ положить конец войне в Газе, установить мир на Ближнем Востоке и вернуть всех заложников домой. Я думаю, мы близки к этому", – сказал Байден.

Джо Байден призвал своих сторонников поддержать Камалу Харрис. "Я хочу сказать своей команде: поддержите ее. Она лучшая".

При этом он отметил, что его решение не участвовать в предвыборной кампании было правильным: "Я знаю, что вчерашние новости вас удивили, вам было тяжело это слушать, но это было правильное решение".

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