Трамп заявил, что готов к дебатам с Харрис, возможная дата – 10 сентября

Бывший президент США Дональд Трамп, официально выдвинутый Республиканской партией кандидатом в президенты, заявил, что готов провести дебаты с Камалой Харрис, ведущим кандидатом в президенты от Демократической партии.

Трамп заявил, что дебаты – важная часть процесса выборов. "Если вы кандидат от республиканцев или демократов, участие в дебатах – ваша обязанность", – заявил он, добавив, что готов провести с Харрис несколько таких поединков.

Напомним: на дебатах, прошедших 27 июня, Трамп одержал решительную победу над нынешним президентом США Джо Байденом, которому в результате пришлось снять кандидатуру из-за сомнений в его когнитивных способностях.

Вторая встреча Трампа и Байдена была намечена на 10 сентября и должна была проводиться телеканалом ABC. Возможно, именно в эту дату и произойдут дебаты Харрис и Трампа, однако бывший президент надеется перенести их на Fox News, домашнюю площадку республиканцев.