x
24 июля 2024
|
последняя новость: 21:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 июля 2024
|
24 июля 2024
|
последняя новость: 21:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Во время выступления Нетаниягу в Конгрессе в Вашингтоне и Тель-Авиве проходят демонстрации

время публикации: 24 июля 2024 г., 21:27 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 21:49
В Вашингтоне и Тель-Авиве проходят демонстрации во время выступления Нетаниягу в Конгрессе
AP Photo/Matt Slocum

В то время, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил в Конгрессе, в Вашингтоне проходили многотысячные пропалестинские демонстрации. Их участники требовали от Конгресса остановить поставки оружия Израилю.

Улицы вокруг Капитолия перекрыты, наблюдается усиленное присутствие полицейских. Согласно сообщениям в американских СМИ, сотни сотрудников полиции из Нью-Йорка были переброшены в Вашингтон.

В Вашингтоне также проходит акция протеста, в которой участвуют граждане Израиля. Их лозунг: "Спасите Израиль от Нетаниягу".

В Тель-Авиве сотни протестующих находятся возле здания американского посольства и на Площади Похищенных перед музеем Тель-Авива. Они требуют ускорить заключение соглашения с ХАМАСом, чтобы вернуть похищенных.

Возле посольства США был устроен перфоманс: статуя Свободы в реках крови. Девушка, изображающая один из самых известных символов Америки, подняв над собой факел, стояла в красной жидкости.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 июля 2024

Нетаниягу в речи перед Конгрессом: "Это битва цивилизации против варварства"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 июля 2024

Илон Маск приехал в Конгресс на выступление Биньямина Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июля 2024

На Площади Похищенных в Тель-Авиве будет транслироваться речь Нетаниягу в Конгрессе
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 июля 2024

CNN: 86 демократов заявили, что будут бойкотировать речь Нетаниягу в Конгрессе