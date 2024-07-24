Во время выступления Нетаниягу в Конгрессе в Вашингтоне и Тель-Авиве проходят демонстрации

В то время, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил в Конгрессе, в Вашингтоне проходили многотысячные пропалестинские демонстрации. Их участники требовали от Конгресса остановить поставки оружия Израилю.

Улицы вокруг Капитолия перекрыты, наблюдается усиленное присутствие полицейских. Согласно сообщениям в американских СМИ, сотни сотрудников полиции из Нью-Йорка были переброшены в Вашингтон.

В Вашингтоне также проходит акция протеста, в которой участвуют граждане Израиля. Их лозунг: "Спасите Израиль от Нетаниягу".

В Тель-Авиве сотни протестующих находятся возле здания американского посольства и на Площади Похищенных перед музеем Тель-Авива. Они требуют ускорить заключение соглашения с ХАМАСом, чтобы вернуть похищенных.

Возле посольства США был устроен перфоманс: статуя Свободы в реках крови. Девушка, изображающая один из самых известных символов Америки, подняв над собой факел, стояла в красной жидкости.