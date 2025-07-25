HRF призывает власти Кипра арестовать израильтянина, причастного к "военным преступлениям в Газе"

Пропалестинская неправительственная организация "Фонд Хинд Раджаб" (HRF) утверждает, что ею подана жалоба на военнослужащего ЦАХАЛа, находящегося на Кипре.

HRF обвиняет израильтянина в военных преступлениях, якобы совершенных в секторе Газы, и призывает власти Кипра арестовать его "в соответствии с международным правом и кипрским законодательством".