HRF призывает власти Кипра арестовать израильтянина, причастного к "военным преступлениям в Газе"
время публикации: 25 июля 2025 г., 22:44 | последнее обновление: 25 июля 2025 г., 22:44
Пропалестинская неправительственная организация "Фонд Хинд Раджаб" (HRF) утверждает, что ею подана жалоба на военнослужащего ЦАХАЛа, находящегося на Кипре.
HRF обвиняет израильтянина в военных преступлениях, якобы совершенных в секторе Газы, и призывает власти Кипра арестовать его "в соответствии с международным правом и кипрским законодательством".