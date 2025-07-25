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Мир

HRF призывает власти Кипра арестовать израильтянина, причастного к "военным преступлениям в Газе"

Кипр
Антисемитизм
время публикации: 25 июля 2025 г., 22:44 | последнее обновление: 25 июля 2025 г., 22:44
HRF призывает власти Кипра арестовать израильтянина, причастного к "военным преступлениям в Газе"
AP Photo/Petros Giannakouris

Пропалестинская неправительственная организация "Фонд Хинд Раджаб" (HRF) утверждает, что ею подана жалоба на военнослужащего ЦАХАЛа, находящегося на Кипре.

HRF обвиняет израильтянина в военных преступлениях, якобы совершенных в секторе Газы, и призывает власти Кипра арестовать его "в соответствии с международным правом и кипрским законодательством".

Мир
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