HRF: в Перу начато расследование в отношении израильтянина, причастного к "геноциду в Газе"
время публикации: 23 мая 2025 г., 20:07 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 20:07
Пропалестинская неправительственная организация "Фонд Хинд Раджаб" (HRF) утверждает, что правоохранительные органы Перу объявили о начале уголовного расследования в отношении гражданина Израиля. По их утверждению, он был причастен к "геноциду, совершенному в Газе во время боевых действий в 2023–2024 года".
Имя человека, о котором идет речь, не сообщается.
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