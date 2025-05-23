x
23 мая 2025
|
последняя новость: 20:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 мая 2025
|
23 мая 2025
|
последняя новость: 20:24
23 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

HRF: в Перу начато расследование в отношении израильтянина, причастного к "геноциду в Газе"

время публикации: 23 мая 2025 г., 20:07 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 20:07

Пропалестинская неправительственная организация "Фонд Хинд Раджаб" (HRF) утверждает, что правоохранительные органы Перу объявили о начале уголовного расследования в отношении гражданина Израиля. По их утверждению, он был причастен к "геноциду, совершенному в Газе во время боевых действий в 2023–2024 года".

Имя человека, о котором идет речь, не сообщается.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 апреля 2025

Офис генпрокурора Великобритании отклонил запрос на арест главы МИД Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 апреля 2025

Исламистские активисты добиваются ареста главы МИД Израиля в Великобритании
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 марта 2025

"Фонд Хинд Раджаб" подал в Германии иск против израильского командира танка