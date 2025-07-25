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Мир

Рубио о решении Макрона признать палестинское государство: "Это пощечина жертвам 7 октября"

Газа
США
Франция
ООН
Палестинская администрация
время публикации: 25 июля 2025 г., 07:44 | последнее обновление: 25 июля 2025 г., 07:51
Рубио о решении Макрона признать палестинское государство: "Это пощечина жертвам 7 октября"
AP Photo/Mark Schiefelbein

Госсекретарь США Марко Рубио осудил намерение властей Франции признать палестинское государство, о чем 24 июля заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

"Соединенные Штаты решительно отвергают план Эмманюэля Макрона по признанию палестинского государства на Генеральной ассамблее ООН. Это безрассудное решение только служит пропаганде ХАМАСа и препятствует установлению мира. Это пощечина жертвам 7 октября", – заявил Рубио в соцсети Х.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в соцсети Х, что Франция признает палестинское государство. Соответствующее заявление он пообещал сделать на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. "Сегодня существует крайняя необходимость прекратить войну в Газе и спасти мирное население. Мир возможен", – написал Макрон. По его словам, путь к миру включает немедленное прекращение огня, освобождение заложников, масштабную гуманитарную помощь жителям Газы, демилитаризацию ХАМАСа, обеспечение безопасности и восстановление сектора. Также, по его мнению, необходимо создать независимое палестинское государство, которое будет жизнеспособным, признает Израиль, откажется от насилия и станет фактором стабильности на Ближнем Востоке.

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