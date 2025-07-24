Макрон объявил свое решение: Франция признает палестинское государство

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в соцсети Х, что Франция признает палестинское государство. Соответствующее заявление он пообещал сделать на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

"Сегодня существует крайняя необходимость прекратить войну в Газе и спасти мирное население. Мир возможен", – написал Макрон.

По его словам, путь к миру включает немедленное прекращение огня, освобождение заложников, масштабную гуманитарную помощь жителям Газы, демилитаризацию ХАМАСа, обеспечение безопасности и восстановление сектора. Также, по его мнению, необходимо создать независимое палестинское государство, которое будет жизнеспособным, признает Израиль, откажется от насилия и станет фактором стабильности на Ближнем Востоке.