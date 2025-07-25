Нетаниягу и министры отреагировали на решение Макрона признать палестинское государство

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министры его правительства прокомментировал заявление Эммануэля Макрона о том, что Франция признает палестинское государство.

"Мы решительно осуждаем решение президента Макрона после резни 7 октября признать палестинское государство рядом с Тель-Авивом. Такой шаг вознаграждает террор и может привести к появлению еще одного иранского сателлита, как это произошло с Газой. В нынешних условиях палестинское государство станет не инструментом мира, а плацдармом для уничтожения Израиля. Говоря откровенно, палестинцы не хотят жить рядом с Израилем – они стремятся заменить его собственным государством", – написал Нетаниягу в соцсети Х.

О решении Макрона также высказались израильские министры:

Министр иностранных дел Гидеон Саар: " Самонадеянная попытка президента Франции разрешить конфликт одной декларацией – абсурдна и несерьезна. Его заявление показывает, что все условия, которые он сам выдвигал всего несколько недель назад, испарились. Палестинское государство станет государством ХАМАСа – так же, как это произошло после выхода Израиля из сектора Газы. Президент Макрон не может гарантировать безопасность Израиля. Будем надеяться, что ему хотя бы удастся обеспечить порядок на улицах Парижа".

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир написал: "Мы признаем Францию как палестинское государство".

Министр обороны Исраэль Кац: "Слова Макрона о намерении признать палестинское государство – это поощрение террора".

Министр финансов Бецалель Смотрич: "Благодарю президента Макрона за то, что он дал нам повод наконец распространить израильский суверенитет на земли нашей родины в Иудее и Самарии и окончательно отправить на свалку истории идею создания арабского террористического государства в самом сердце Эрец Исраэль".