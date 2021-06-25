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NEWSru.co.il :: В мире25 июня 2021 г., 16:04

Обрушение здания во Флориде: число пропавших без вести возросло до 159

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Обрушение здания во Флориде: число пропавших без вести возросло до 159

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава заявила, выступая на пресс-конференции, что число пропавших без вести в результате частичного обрушения 12-этажного жилого дома Champlain Towers, возросло до 159, сообщает Sky News.

Подтверждена гибель четырех человек.


Мэр подчеркнула, что надежда найти пропавших живыми пока сохраняется. Продолжается поисково-спасательная операция.

По данным МИД Израиля, среди пропавших без вести не менее 20 человек имеют израильский паспорт.

- Обрушение дома в еврейском районе около Майами-Бич. Фоторепортаж

Сайт ABC10 пишет, что среди пропавших, помимо граждан США и Израиля, есть граждане Аргентины, Парагвая, Уругвая, Венесуэлы, Колумбии, Чили, Пуэрто-Рико, Кубы. Упоминается и о том, что в числе пропавших без вести "ортодоксальные евреи из России" (но МИД РФ не подтверждает пока, что пропали российские граждане). По сведениям The Times, в числе разыскиваемых, по меньшей мере, одна гражданка Великобритании.

Власти начали процесс сбора образцов ДНК у родственников пропавших без вести.

Более 100 жителей частично обрушившейся многоэтажки эвакуированы. Около 40 человек были вытащены живыми из-под завалов. Не менее десяти спасенных были травмированы, двое из них госпитализированы.


Многие квартиры в Champlain Towers были заняты отдыхающими. Не исключено, что в момент обрушения их не было в здании. Тогда есть надежда, что вскоре они найдутся.

Для поиска выживших спасатели используют гидролокаторы и специально обученных собак. Ведутся работы по расчистке пути от подземной стоянки к нижним этажам обрушившейся части здания. Пожарные и спасатели говорят, что слышат какие-то звуки, но не слышат голосов людей под завалами.

Спасательные работы осложняются погодными условиями: идет дождь. Высока вероятность новых обрушений в зоне проведения работ.

Причина обрушения одного из трех секторов жилого комплекса Champlain Towers, расположенного неподалеку от побережья, остается пока невыясненной. Дом был построен 40 лет назад и требовал ремонта. Недавно проводились проверки его состояния, выявившие определенные проблемы. Но произошло ли обрушение исключительно по техническим причинам, неизвестно.

В здании проводились кровельные работы, но неизвестно, было ли это причиной обрушения, сказал мэр Серфсайда Чарльз Беркетт.

Местные жители говорят, что слышали "гром" перед тем, как здание частично обрушилось. По их словам, это было похоже на землетрясение.

Власти штата Флорида заявляют, что полномасштабное расследование будет начато только после завершения поисково-спасательной операции, так как сейчас первоочередной задачей является спасение выживших.

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// NEWSru.co.il // В мире // 25 июня 2021
Обрушение здания во Флориде: около 100 пропавших без вести, среди них десятки израильтян
 

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