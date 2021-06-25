Обрушение здания во Флориде: около 100 пропавших без вести, среди них десятки израильтян

В Серфсайде, около Майами-Бич (штат Флорида), продолжаются поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения 12-этажного жилого дома Champlain Towers.

- Обрушение дома в еврейском районе около Майами-Бич. Фоторепортаж

По состоянию на утро 25 июня, официально подтверждена гибель одного человека, но 99 жителей этого дома считаются пропавшими без вести. По данным МИД Израиля, около 20 из них имеют израильский паспорт.

Сайт ABC10 пишет, что среди пропавших, помимо граждан США и Израиля, есть граждане ряда стран Южной Америки (Аргентины, Парагвая, Уругвая, Венесуэлы). Упоминается и о том, что в числе пропавших без вести "ортодоксальные евреи из России" (но МИД РФ не подтверждает пока, что пропали российские граждане). По сведениям The Times, в числе разыскиваемых, по меньшей мере, одна гражданка Великобритании.

Власти начали процесс сбора образцов ДНК у родственников пропавших без вести.

Более 100 жителей частично обрушившейся многоэтажки эвакуированы. Десятки людей были вытащены живыми из-под завалов.

Многие квартиры в Champlain Towers были заняты отдыхающими. Не исключено, что в момент обрушения их не было в здании. Тогда есть надежда, что вскоре они найдутся.

Для поиска выживших спасатели используют гидролокаторы и специально обученных собак. Ведутся работы по расчистке пути от подземной стоянки к нижним этажам обрушившейся части здания. Пожарные и спасатели говорят, что слышат какие-то звуки, но не слышат голосов людей под завалами.

Спасательные работы осложняются погодными условиями: идет дождь. Высока вероятность новых обрушений в зоне проведения работ.

Причина обрушения одного из трех секторов жилого комплекса Champlain Towers, расположенного неподалеку от побережья, остается пока невыясненной. Дом был построен 40 лет назад и требовал ремонта. Недавно проводились проверки его состояния, выявившие определенные проблемы. Но произошло ли обрушение исключительно по техническим причинам, неизвестно.

Местные жители говорят, что слышали "гром" перед тем, как здание частично обрушилось. По их словам, это было похоже на землетрясение.

Власти штата Флорида заявляют, что полномасштабное расследование будет начато только после завершения поисково-спасательной операции, так как сейчас первоочередной задачей является спасение выживших.