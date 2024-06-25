Ассанж освобожден из тюрьмы и покинул Лондон: он может частично признать вину в рамках сделки

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Лондоне и готовится заключить сделку с властями США, сообщает BBC News.

В WikiLeaks заявляют, что Ассанж вылетел в Австралию.

В соответствии со сделкой 52-летнему Ассанжу будут предъявлены обвинения в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне.

Ожидается, что Ассанж будет приговорен к 62 месяцам тюремного заключения с зачетом пяти лет, которые он уже провел в британской тюрьме, оспаривая экстрадицию в США, после чего он будет освобожден.

Изначально основателя WikiLeaks обвиняли по 18 пунктам, в основном – по Закону о шпионаже, в связи с обнародованием конфиденциальных военных документов и дипломатических депеш о войнах в Афганистане и Ираке.

Ожидается, что сделка, в рамках которой он признает себя виновным лишь по одному пункту, будет оформлена в среду утром в суде Северных Марианских Островов – территории США в западной части Тихого океана.

В WikiLeaks сообщили, что 24 июня Ассанж был освобожден из тюрьмы "Белмарш" на востоке Лондона и покинул Великобританию.

Федеральный окружной суд США на Северных Марианских островах, имеющих статус неинкорпорированной организованной территории Соединенных Штатов, опубликовал документ, в котором сказано, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может частично признать вину в рамках сделки с правосудием.

По данным телекомпании NBC, это может позволить австралийскому журналисту выйти на свободу после пяти лет заключения.

Заседание, на котором основатель WikiLeaks может признать вину в части обвинений, состоится в суде на острове Сайпан 26 июня.

Исполнительный директор Комитета защиты журналистов (CPJ) в Нью-Йорке Джоди Гинсберг написала на своей странице в соцсети X: "Джулиан Ассанж подвергся преследованию, которое имело серьезные последствия для свободы прессы во всем мире. Он провел слишком много времени в заключении. Хотя это и желанный конец, США не должны были выдвигать обвинения, которые подрывают право на сбор, получение или публикацию информации, представляющей общественный интерес".

24 июня 2020 года министерство юстиции США сообщило о вынесении нового обвинительного заключения в отношении Джулиана Ассанжа, гражданина Австралии. В нем говорилось о причастности Ассанжа к одному из самых крупных взломов секретной информации в истории США. В новом обвинительном заключении не было дополнительных обвинений к предыдущему обвинительному заключению из 18 пунктов, предъявленному Ассанжу в мае 2019 года. Но оно "расширяло масштаб сговора, существовавшего вокруг предполагаемых взломов компьютеров, в которых ранее обвинялся Ассанж", пояснялось в тексте. В частности, в новом обвинении речь шла о связях Ассанжа с хакерской группой Anonymous.

США требуют экстрадиции Ассанжа по обвинению в причастности к публикации секретных военных и дипломатических документов в 2010 году. Ему грозило тюремное заключение сроком до 175 лет.

Джулиан Ассанж находился на территории посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он получил политическое убежище после начала расследования дела об изнасиловании в Швеции в 2010 году. Формальным основанием для выдачи международного ордера на арест Ассанжа стали тогда показания двух гражданок Швеции (его поклонницы и активистки феминистского движения), обвинивших его в изнасиловании и принуждении к занятиям сексом в августе 2010 года. Эти женщины заявляли, что Ассанж проявлял агрессию и действовал вопреки желаниям сексуальной партнерши. В мае 2017-го прокуратура Швеции сняла обвинения с Ассанжа и отменила ордер на его арест. 11 апреля 2019 года полиция Великобритании задержала Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне после того, как президент Эквадора лишил его политического убежища. В ноябре 2019-го правоохранительные органы Швеции сообщили о прекращении расследования по делу против Ассанжа, обвинения в изнасиловании были сняты.

В 2022 году МВД Великобритании одобрило экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США. В марте 2024-го Высокий суд Лондона принял решение отложить экстрадицию Ассанжа в США до рассмотрения его апелляции против высылки.