CNN: в Вашингтоне опасаются, что израильские ПВО не смогут отразить атаки "Хизбаллы"

В четверг, 20 июня, сайт CNN опубликовал статью, в которой говорится об обеспокоенности Вашингтона тем, что израильские ПВО, включая "Железный купол", будут неспособны отразить атаки "Хизбаллы" в случае полномасштабной войны. Издание ссылается на три официальных источника в Вашингтоне, не называя их.

В публикации говорится, что "Железный купол", и это признают в Израиле, может быть уязвим для огромного количества ракет и беспилотников "Хизбаллы". Обеспокоенность Вашингтона усиливает и то, что Израиль все чаще дает понять, что он готовится к проведению наземной операции в Ливане.

По словам собеседников CNN, Израиль уведомил США, что планирует переместить ресурсы из Газы на север страны в рамках подготовки к возможной войне. "По нашим оценкам, по крайней мере некоторые комплексы ПВО "Железный купол" будут перемещены", – цитирует издание свой источник в администрации Байдена.

CNN цитирует также израильский источник, который говорит, что в случае войны наиболее вероятно, что "Хизбалла" использует высокоточное оружие, защита от которого затруднительна.