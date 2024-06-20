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CNN: в Вашингтоне опасаются, что израильские ПВО не смогут отразить атаки "Хизбаллы"

время публикации: 20 июня 2024 г., 19:52 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 19:57
CNN: в Вашингтоне опасаются, что израильские ПВО не смогут отразить атаки "Хизбаллы"
AP Photo/Ariel Schalit

В четверг, 20 июня, сайт CNN опубликовал статью, в которой говорится об обеспокоенности Вашингтона тем, что израильские ПВО, включая "Железный купол", будут неспособны отразить атаки "Хизбаллы" в случае полномасштабной войны. Издание ссылается на три официальных источника в Вашингтоне, не называя их.

В публикации говорится, что "Железный купол", и это признают в Израиле, может быть уязвим для огромного количества ракет и беспилотников "Хизбаллы". Обеспокоенность Вашингтона усиливает и то, что Израиль все чаще дает понять, что он готовится к проведению наземной операции в Ливане.

По словам собеседников CNN, Израиль уведомил США, что планирует переместить ресурсы из Газы на север страны в рамках подготовки к возможной войне. "По нашим оценкам, по крайней мере некоторые комплексы ПВО "Железный купол" будут перемещены", – цитирует издание свой источник в администрации Байдена.

CNN цитирует также израильский источник, который говорит, что в случае войны наиболее вероятно, что "Хизбалла" использует высокоточное оружие, защита от которого затруднительна.

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