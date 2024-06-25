Самолет, который должен доставить Ассанжа в американский суд, совершил посадку в Бангкоке

Самолет, на борту которого находится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, совершил посадку для дозаправки в Бангкоке. Оттуда он направится на Северные Марианские острова – американскую территорию в западной части Тихого океана. Как ожидается, утром 26 июня он прибудет на остров Сайпан, чтобы предстать перед американским судом.

В рамках соглашения он признает свою вину по одному пункту обвинения: участии в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. Суд приговорит его к 62 месяцам лишения свободы с учетом пяти лет, проведенных им в заключении в Великобритании. Таким образом, он будет освобожден в зале суда и отправится в Австралию.

Изначально основателя WikiLeaks обвиняли по 18 пунктам, в основном – по Закону о шпионаже, в связи с обнародованием конфиденциальных военных документов и дипломатических депеш о войнах в Афганистане и Ираке. Эта публикация создала угрозу для жизни упоминаемых в депешах местных контактов дипломатов и военных.

Ассанж утверждал, что выполнял журналистский долг. Эту точку зрения разделяют и многие журналисты. Так, исполнительный директор Комитета защиты журналистов (CPJ) в Нью-Йорке Джоди Гинсберг написала на своей странице в соцсети X:

"Джулиан Ассанж подвергся преследованию, которое имело серьезные последствия для свободы прессы во всем мире. Он провел слишком много времени в заключении. Хотя это и желанный конец, США не должны были выдвигать обвинения, которые подрывают право на сбор, получение или публикацию информации, представляющей общественный интерес".