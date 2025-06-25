Основатель Amazon поменял место проведения своей свадьбы из-за угроз активистов

Венецианские активисты объявили о своей победе после того, как, по сообщениям, Джеффу Безосу, основателю Amazon, пришлось изменить место проведения свадебной церемонии, пишет The Guardian.

Первоначально планировалось, что главный торжественный прием в честь свадьбы Безоса и его невесты Лорен Санчес, бывшей тележурналистки, пройдет в здании Scuola Grande della Misericordia – архитектурном памятнике XVI века, расположенном в центре Венеции. Однако, как утверждает группа No Space for Bezos, пара пересмотрела планы после того, как активисты пригрозили заполонить венецианские каналы надувными крокодилами, чтобы помешать прибытию звездных гостей.

Теперь торжество состоится в Арсенале – историческом комплексе верфей, окруженном укрепленными стенами, что делает его гораздо менее доступным для протестующих. Согласно сообщениям местных СМИ, изменение места проведения также связано с вопросами безопасности, особенно после того, как США оказались вовлечены в конфликт между Израилем и Ираном. Это решение стало еще более актуальным после прибытия во вторник в Венецию Иванки Трамп, дочери президента США. Власти Венеции также усилили меры безопасности по всему городу, особенно в районе еврейского квартала.

Сообщается, что около 200 приглашенных гостей, среди которых могут быть Илон Маск, Ким Кардашьян и Леонардо ДиКаприо, должны прибыть в Венецию в эти дни. Хотя точные даты и детали пока официально не подтверждены, предполагается, что празднования начнутся в четверг.

Считается, что свадебная церемония с обменом клятвами пройдет в пятницу в базилике Сан-Джорджо-Маджоре, расположенной на одноименном острове. Основная вечеринка запланирована на субботу.

Активисты сообщили, что не будут препятствовать свадьбе напрямую, а вместо этого проведут марш под лозунгом "Нет Безосу, нет войне". Протестное движение сформировалось вскоре после того, как в марте мэр Венеции и миллионер Луиджи Бруньяро подтвердил, что Джефф Безос и Лорен Санчес планируют сыграть свадьбу в городе. По словам активистов, подобное событие может превратить Венецию – объект всемирного наследия, который уже страдает от чрезмерного туризма – в место развлечений исключительно для элиты. По всему городу появились постеры с изображением головы Безоса, установленной на ракете – намек на его компанию по космическому туризму Blue Origin.

К протесту присоединились и крупные организации, в том числе Greenpeace Italia и британская группа "Everyone Hates Elon" ("Все ненавидят Илона"). В понедельник на площади Сан-Марко они развернули гигантский баннер с изображением смеющегося Безоса и надписью: "Если вы можете арендовать Венецию для своей свадьбы, вы можете платить больше налогов". Greenpeace отметила, что целью их акции было привлечение внимания к "социальному и климатическому неравенству", которое сопровождает мероприятия подобного масштаба.