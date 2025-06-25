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Мир

Трамп: "Удары по Ирану помогут добиться освобождения заложников"

Иран
Дональд Трамп
Заложники
время публикации: 25 июня 2025 г., 12:10 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 12:16

Президент США Дональд Трамп, прибывший в Гаагу на саммит NATO, заявил, что на переговорах по Газе достигнут значительный прогресс. "Удары по Ирану помогут добиться освобождения заложников", – сказал он.

Трамп также вновь прокомментировал публикации СМИ, согласно которым, ядерная программа Ирана была замедлена всего на несколько месяцев. "Они понятия не имеют, о чем говорят. Иранская ядерная программа отброшена на несколько поколений назад", – выразил уверенность он.

Отметим, что и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в первом своем заявлении после вступления перемирия в силу, сказал, что теперь перед Израилем стоит задача победить ХАМАС и освободить заложников.

"Я говорю семьям заложников: мы ни на минуту не прекращали, в том числе и во время войны с Ираном, наших усилий по возвращению похищенных домой, и будем продолжать эту священную миссию, пока не будет достигнута цель", – заявил он.

Мир
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