На праймериз демпартии в Нью-Йорке победил сторонник BDS, грозящийся арестовать Нетаниягу

33-летний сторонник движения BDS Зохран Мамдани одержал победу на праймериз, определявших кандидата от демократов на пост мэра Нью-Йорка. Его соперник, бывший губернатор штата Андрю Куомо, считавшийся фаворитом, признал поражение.

Мусульманин Мамдани принадлежит к "прогрессивному", антиизраильскому крылу партии, в его программе немало социалистических элементов. Он выступает против повышения цен на аренду жилья и на продукты, за отмену платы за проезд на общественном транспорте.

"Жители Нью-Йорка должны не просто выживать, а наслаждаться плодами своего труда. Тяжелая работа должна приносить стабильность. Я использую свою власть на посту мэра для борьбы с фашизмом Дональда Трампа. Я хочу, чтобы город стал примером для Демократической партии, которая борется за права трудящихся", – сказал кандидат.

Мамдани заявлял, что в случае избрания мэром отдаст распоряжение арестовать главу правительства Израиля Биньямина Нетаниягу. Однако он поддерживает право Израиля на существование как еврейского государства и обижается, когда его называют антисемитом.

Добавим, что около 20% еврейских жителей города с самым большим еврейским населением в мире выражают готовность поддержать Мамдани на выборах мэра.