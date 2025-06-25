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Мир

Трамп: "Израильтяне побывали в Фордо и убедились, что он разрушен"

Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 25 июня 2025 г., 12:49 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 13:44
Трамп: "Израильтяне побывали в Фордо и убедились, что он разрушен"
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп, принимающий участие в саммите NATO в Гааге, выступил еще с одним громким заявлением. По его словам, израильские представители побывали на ядерном объекте в Фордо и убедились, что он полностью разрушен.

Трамп заявил, что иранская ядерная программа отброшена назад на несколько десятилетий и что если бы не ее уничтожение, иранский режим не согласился бы на прекращение огня. "На них обрушился ад. Последнее, о чем они сейчас думают, – это обогащение урана", – сказал он.

Американский лидер также рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Тот поинтересовался, нужна ли Трампу помощь с Ираном. На это, согласно президенту США, тот ответил: "Нет, мне нужна помощь с тобой".

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