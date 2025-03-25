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Мир

Согласно сообщению Кремля, на консультациях в Эр-Рияде решено снять часть санкций с России

Россия
США
Украина
время публикации: 25 марта 2025 г., 18:34 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 18:34
Согласно сообщению Кремля, на консультациях в Эр-Рияде решено снять часть санкций с России
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Пресс-служба Кремля сообщила об итогах экспертных консультаций с Вашингтоном, состоявшихся в Эр-Рияде.

Согласно опубликованному документу, в обмен на обеспечение безопасности судоходства в Черном море с России будет снята часть санкций, касающаяся торговли продовольствием, производства сельхозпродукции и удобрений.

Первый пункт документа гласит: "В соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов".

США, в свою очередь, обязались способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции на международный рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам.

Вышеперечисленные пункты вступят в силу только после того, как будут сняты санкционные ограничения Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов.

Кроме того, должны быть сняты ограничения на осуществление операций торгового финансирования, сняты ограничения с компаний-производителей и экспортеров продовольствия; сняты ограничения по обслуживанию в портах судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием; сняты ограничения на поставки в РФ сельхозтехники и иных товаров, задействованных в производстве продовольствия.

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