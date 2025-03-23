x
23 марта 2025
|
последняя новость: 22:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 марта 2025
|
23 марта 2025
|
последняя новость: 22:45
23 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций Украины и США

США
Война в Украине
Россия
Украина
время публикации: 23 марта 2025 г., 22:02 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 22:09
В Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций Украины и США
Saul Loeb/Pool Photo via AP

В Эр-Рияде прошли вечером 23 марта переговоры украинской и американской делегаций. На следующий день в столице Саудовской Аравии состоится встреча представителей США и России. На повестке дня – прекращение военных действий.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получает отчеты о ходе переговоров от главы делегации, министра обороны Рустема Умерова. По словам главы государства, после прошлой встречи всем стало ясно, что переговорный процесс затягивает российский президент Владимир Путин.

«Наша команда работает абсолютно конструктивно, разговор достаточно полезен, работа делегаций продолжается. Но о чем бы мы сейчас не говорили с нашими партнерами, нужно дожать Путина до реального приказа прекратить удары», - сказал он.

Накануне встречи специальный эмиссар администрации США Стивен Виткофф выразил оптимизм по поводу шансов достичь соглашения. По его мнению, российский президент Владимир Путин стремится к миру. Он также рассказал, что один из вопросов на повестке дня – обеспечение безопасности перевозок по Черному морю.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 марта 2025

Удар по Киеву, среди погибших – пятилетняя девочка и ее отец
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 марта 2025

Bloomberg: Белый дом нацелен на перемирие между Россией и Украиной к 20 апреля
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 марта 2025

Виткофф заявил, что Украина уже согласилась провести выборы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 марта 2025

Шойгу: "Конституция Украины препятствует урегулированию"