В Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций Украины и США

В Эр-Рияде прошли вечером 23 марта переговоры украинской и американской делегаций. На следующий день в столице Саудовской Аравии состоится встреча представителей США и России. На повестке дня – прекращение военных действий.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получает отчеты о ходе переговоров от главы делегации, министра обороны Рустема Умерова. По словам главы государства, после прошлой встречи всем стало ясно, что переговорный процесс затягивает российский президент Владимир Путин.

«Наша команда работает абсолютно конструктивно, разговор достаточно полезен, работа делегаций продолжается. Но о чем бы мы сейчас не говорили с нашими партнерами, нужно дожать Путина до реального приказа прекратить удары», - сказал он.

Накануне встречи специальный эмиссар администрации США Стивен Виткофф выразил оптимизм по поводу шансов достичь соглашения. По его мнению, российский президент Владимир Путин стремится к миру. Он также рассказал, что один из вопросов на повестке дня – обеспечение безопасности перевозок по Черному морю.