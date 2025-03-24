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Ближний Восток

В Саудовской Аравии начались переговоры представителей России и США

США
Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 24 марта 2025 г., 09:50 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 10:00
В Саудовской Аравии начались переговоры представителей России и США
AP Photo/Amr Nabil

В Эр-Рияде начались американо-российские переговоры. Российскую сторону представляют глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Следует отметить, что уровень этих переговоров ниже, чем у состоявшейся накануне вечером американо-украинской встрече, на которой Украину представляли министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Согласно заявлениям сторон, одним из обсуждаемых предметов станет возобновление "зерновой сделки", обеспечивавшей безопасность судоходства в Черном море. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц заявил, что от этой темы можно будет перейти к другим аспектам урегулирования.

Тем временем министр обороны Украины Умеров сообщил в социальной сети X, что переговоры, в том числе по вопросам энергетики, были продуктивными. "Цель президента Зеленского – обеспечить длительный мир не только для Украины, но и для всей Европы", – написал он.

Ближний Восток
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