В Саудовской Аравии начались переговоры представителей России и США

В Эр-Рияде начались американо-российские переговоры. Российскую сторону представляют глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Следует отметить, что уровень этих переговоров ниже, чем у состоявшейся накануне вечером американо-украинской встрече, на которой Украину представляли министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Согласно заявлениям сторон, одним из обсуждаемых предметов станет возобновление "зерновой сделки", обеспечивавшей безопасность судоходства в Черном море. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц заявил, что от этой темы можно будет перейти к другим аспектам урегулирования.

Тем временем министр обороны Украины Умеров сообщил в социальной сети X, что переговоры, в том числе по вопросам энергетики, были продуктивными. "Цель президента Зеленского – обеспечить длительный мир не только для Украины, но и для всей Европы", – написал он.