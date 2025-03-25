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Мир

В России принят закон, запрещающий размещение рекламы в Instagram, Facebook и X

Законы
Россия
время публикации: 25 марта 2025 г., 15:01 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 15:04
В России принят закон, запрещающий размещение рекламы в Instagram, Facebook и X
AP Photo/Matthias Schrader

Государственная дума России приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете на распространение рекламы на ресурсах организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Под действие нового закона, который вступит в силу 1 сентября 2025 года подпадают социальные сети Instagram, Facebook и X. Нарушение закона гражданами будет наказываться штрафом до 2500 рублей, должностными лицами – до 20000 рублей, а организациями – до 500000 рублей.

"Несмотря на то, что в России заблокированы ряд социальных сетей, чьи владельцы ведут откровенно недружественную политику по отношению к нашей стране, распространяют заведомо ложную информацию и чуждые нам ценности, граждане и компании продолжают использовать их для рекламы своих товаров и услуг", – заявил спикер думы Вячеслав Володин.

По его словам, этим решением защитят интересы России и ее граждан, будет перекрыт один из источников дохода для владельцев запрещенных информационных ресурсов.

Мир
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