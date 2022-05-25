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В мире

Начата публикация имен жертв нападения в техасской школе

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Архиепископ Сан-Антонио Густаво Гарсия-Силлер утешает семьи после бойни в начальной школе в Ювалде, штат Техас
AP Photo/Dario Lopez-Mills

За два дня до начала летних каникул в начальной школе американского города Ювалде (к западу от Сан-Антонио, штат Техас) 18-летний Сальвадор Рамос открыл стрельбу по детям и взрослым, убив 19 учащихся и двоих взрослых.

ИМЕНА ПОГИБШИХ

Учителя:
Ева Мирелес (44) и Ирма Гарсия (46).

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Ева, проработавшая в школе 17 лет, и Ирма, преподававшая 23 года, пытались защитить учеников. У Ирмы осталось четверо детей.

Дети:
Узия Гарсия (9)
Хавьер Лопес (10)
Амери Джо Гарса (9)
Аннабель Гваделупе Родригес (10)
Макенна Ли Эльрод (10)
Элианна Торес (10)
Элли Луго (10)
Невае Браво (10)
Хосе Флорес (10)

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Список погибших уточняется. Большинство жертв – учащиеся четвертых классов.

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Стрельба в школе

Представитель полиции Пит Арредондо сообщил, что стрелявший действовал в одиночку и был убит. Стрелок был ликвидирован прибывшими на место происшествия полицейскими. Двое из них в ходе перестрелки получили легкие ранения.

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По словам губернатора Техаса Грега Эббота, стрелявший проживал в Ювалде. По данным следствия, Сальвадор Рамос дома выстрелил в свою бабушку (она госпитализирована в критическом состоянии), затем приехал на машине к школе, вошел в здание и открыл стрельбу.

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По предварительным данным, Рамос стрелял из полуавтоматических винтовок AR-15. Фото этих винтовок появилось на странице Instagram Рамоса за три дня до нападения.

Известно, что Сальвадор жил в бедной семье, в школе подвергался насмешкам, в последнее время почти не учился, работал в ресторане Wendy’s в дневную смену, был нелюдим, но и не проявлял агрессии. Бывший одноклассник Рамоса рассказал CNN, что несколько дней назад Сальвадор прислал ему фотографии винтовок AR-15 и сумки с патронами (в ней было семь магазинов), а на вопрос о том, зачем ему всё это, ответил "вы меня теперь не узнаете".

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Пользователь "твиттера" IntelDoge успел сделать скриншот с "инстаграма" стрелка с его селфи до того, как блог был удален.

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// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 25 Мая 2022
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