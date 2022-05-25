Начата публикация имен жертв нападения в техасской школе

За два дня до начала летних каникул в начальной школе американского города Ювалде (к западу от Сан-Антонио, штат Техас) 18-летний Сальвадор Рамос открыл стрельбу по детям и взрослым, убив 19 учащихся и двоих взрослых.

ИМЕНА ПОГИБШИХ

Учителя:

Ева Мирелес (44) и Ирма Гарсия (46).

adv_10 m_ar_1

Ева, проработавшая в школе 17 лет, и Ирма, преподававшая 23 года, пытались защитить учеников. У Ирмы осталось четверо детей.

Дети:

Узия Гарсия (9)

Хавьер Лопес (10)

Амери Джо Гарса (9)

Аннабель Гваделупе Родригес (10)

Макенна Ли Эльрод (10)

Элианна Торес (10)

Элли Луго (10)

Невае Браво (10)

Хосе Флорес (10)

adv_11 incontent_1

Список погибших уточняется. Большинство жертв – учащиеся четвертых классов.

adv_12 m_ar_2

Стрельба в школе

Представитель полиции Пит Арредондо сообщил, что стрелявший действовал в одиночку и был убит. Стрелок был ликвидирован прибывшими на место происшествия полицейскими. Двое из них в ходе перестрелки получили легкие ранения.

adv_13 incontent_2

По словам губернатора Техаса Грега Эббота, стрелявший проживал в Ювалде. По данным следствия, Сальвадор Рамос дома выстрелил в свою бабушку (она госпитализирована в критическом состоянии), затем приехал на машине к школе, вошел в здание и открыл стрельбу.

adv_14 m_ar_3

По предварительным данным, Рамос стрелял из полуавтоматических винтовок AR-15. Фото этих винтовок появилось на странице Instagram Рамоса за три дня до нападения.

Известно, что Сальвадор жил в бедной семье, в школе подвергался насмешкам, в последнее время почти не учился, работал в ресторане Wendy’s в дневную смену, был нелюдим, но и не проявлял агрессии. Бывший одноклассник Рамоса рассказал CNN, что несколько дней назад Сальвадор прислал ему фотографии винтовок AR-15 и сумки с патронами (в ней было семь магазинов), а на вопрос о том, зачем ему всё это, ответил "вы меня теперь не узнаете".

adv_15 incontent_3

Пользователь "твиттера" IntelDoge успел сделать скриншот с "инстаграма" стрелка с его селфи до того, как блог был удален.

adv_16 m_ar_4