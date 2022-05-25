adv_08 m_ar_top_1
adv_09 ar_top_1
Иерусалим:
14 - 25°
Тель-Авив:
18 - 24°
Эйлат:
21 - 34°
Приложение
для Android
Все новости
adv_07 ar_top_2
В мире

Бойня в начальной школе в Техасе: убиты 14 детей и учитель

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото
Бойня в начальной школе в Техасе: убиты 14 детей и учитель
AP Photo/Dario Lopez-Mills

За два дня до начала летних каникул в начальной школе американского города Ювалде 18-летний подросток открыл стрельбу по детям и взрослым, убив 14 учащихся и педагога.

Представитель полиции Пит Арредондо сообщил, что стрелявший действовал в одиночку и был убит.

Сайт CNN написал, что представитель полиции не сообщил никаких других подробностей и не стал отвечать на вопросы журналистов.

adv_10 incontent_1

adv_11 m_ar_1

По словам губернатора Техаса Грега Эббота, стрелявший проживал в Ювалде. Его личность установлена, это Сальвадор Рамос.

По данным следствия, Сальвадор Рамос приехал на машине, которую оставил рядом с школой. У него был пистолет и, возможно, винтовка. В 11:43 по местному времени в спасательные службы поступило сообщение "об активном стрелке" в здании школы.

Согласно информации, опубликованной click2houston.com, перед тем, как устроить бойню в школе, Рамос застрелил свою бабушку. Это издание также публикует фотографию подростка.

adv_12 incontent_2

adv_13 m_ar_2

Пользователь "твиттера" IntelDoge успел сделать скриншот с "инстаграма" стрелка с его сэлфи до того, как блог был удален.

adv_14 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 24 Мая 2022
Стрельба в начальной школе в Техасе: не менее двух детей убиты, более десяти ранены
adv_15 ar_middle_wwh
adv_16 ar_middle_yandex
adv_17 ar_middle_mobile_yandex
adv_18 ar_right_wwh
adv_19 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

01:51 Бойня в начальной школе в Техасе: убиты 14 детей и учитель
23:43 Обладателем Кубка Израиля по футболу стал "Апоэль" (Беэр-Шева)
23:12 Стрельба в начальной школе в Техасе: не менее двух детей убиты, более десяти ранены
22:40 Politico: Байден решил не исключать КСИР из списка террористических организаций
22:21 Исследование "Леумит": уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Израиле выше, чем считалось
22:11 Предварительный прогноз: литр бензина в Израиле подорожает на 30 агорот
21:35 США ввели санкции против финансистов ХАМАСа и группы аффилированных компаний
19:18 В Венгрии объявлено о введении чрезвычайного положения в связи с войной в Украине
adv_20 ar_right_2
adv_21 ar_right_3
adv_22 ar_right_4
adv_23 ar_right_5