Бойня в начальной школе в Техасе: убиты 14 детей и учитель

За два дня до начала летних каникул в начальной школе американского города Ювалде 18-летний подросток открыл стрельбу по детям и взрослым, убив 14 учащихся и педагога.

Представитель полиции Пит Арредондо сообщил, что стрелявший действовал в одиночку и был убит.

Сайт CNN написал, что представитель полиции не сообщил никаких других подробностей и не стал отвечать на вопросы журналистов.

По словам губернатора Техаса Грега Эббота, стрелявший проживал в Ювалде. Его личность установлена, это Сальвадор Рамос.

По данным следствия, Сальвадор Рамос приехал на машине, которую оставил рядом с школой. У него был пистолет и, возможно, винтовка. В 11:43 по местному времени в спасательные службы поступило сообщение "об активном стрелке" в здании школы.

Согласно информации, опубликованной click2houston.com, перед тем, как устроить бойню в школе, Рамос застрелил свою бабушку. Это издание также публикует фотографию подростка.

Пользователь "твиттера" IntelDoge успел сделать скриншот с "инстаграма" стрелка с его сэлфи до того, как блог был удален.

Shooters Instagram was just nuked, I nabbed this screenshot though of his one and only post. It was this, another selfie, and a picture of a gun magazine. pic.twitter.com/VZ3JGYwn1G