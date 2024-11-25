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Мир

Российский удар по Харькову, более 20 пострадавших

Война в Украине
Украина
Владимир Зеленский
время публикации: 25 ноября 2024 г., 12:44 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 12:44
Российский удар по Харькову, более 20 пострадавших
Kharkiv Regional Administration via AP

Утром 25 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Для этого была задействована ракета С-400. Сообщается о 23 пострадавших, 16 из которых были госпитализированы.

Нанесен ущерб 40 зданиям, в том числе администрации района, Центру предоставления административных услуг, исторические строения. Во многих домах были выбиты стекла, шедшие по тротуарам получили порезы. Ракета взорвалась до того, как прозвучал сигнал тревоги.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с вечера 24 ноября Россия выпустила по десяти областям Украины более 150 ударных беспилотников, а также ракеты и авиабомбы.

"Эти удары России по украинской жизни можно прекратить. Давлением, санкциями, блокированием доступа окупантов к компонентам, которые они используют для создания инструментов этого террора, пакетами вооружения для Украины и решительностью, которая должна быть непоколебимой", – цитирует его "Интерфакс Украина".

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