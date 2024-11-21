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Мир

Украина впервые атаковала территорию России британскими ракетами Storm Shadow

Война в Украине
Война в России
время публикации: 21 ноября 2024 г., 12:09 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 12:15
Украина впервые атаковала территорию России британскими ракетами Storm Shadow
AP Photo/Lewis Joly

Украина впервые задействовала для атаки российской территории крылатые ракеты британского производства Storm Shadow британского производства. Об этом на условиях анонимности сообщил агентству Reuters официальный украинский представитель.

В то же время министр обороны Рустем Умеров отказался как подтверждать, так и опровергать эту информацию. "Мы используем для защиты нашей страны все средства, даем понять наши способности, что готовы обороняться. Мы обороняемся всеми доступными средствами", – сказал он.

Несколько дней назад украинские военные впервые задействовали для удара по цели на российской территории американскую баллистическую ракету ATACMS. Согласно СМИ, был атакован 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны РФ в Брянской области.

Мир
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