Украина впервые атаковала территорию России британскими ракетами Storm Shadow

Украина впервые задействовала для атаки российской территории крылатые ракеты британского производства Storm Shadow британского производства. Об этом на условиях анонимности сообщил агентству Reuters официальный украинский представитель.

В то же время министр обороны Рустем Умеров отказался как подтверждать, так и опровергать эту информацию. "Мы используем для защиты нашей страны все средства, даем понять наши способности, что готовы обороняться. Мы обороняемся всеми доступными средствами", – сказал он.

Несколько дней назад украинские военные впервые задействовали для удара по цели на российской территории американскую баллистическую ракету ATACMS. Согласно СМИ, был атакован 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны РФ в Брянской области.