Путин подписал ядерную доктрину, позволяющую нанести по Украине ядерный удар

Через несколько дней после публикаций о том, что США, Великобритания и Франция разрешили использовать поставляемые Украине вооружения для ударов вглубь России, российский президент Владимир Путин подписал новую ядерную доктрину.

Согласно документу, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие, если оружие массового поражения будет использовано против нее или ее союзников, а также в случае агрессии против РФ и Белоруссии с применением обычного оружия, создающего критическую угрозу суверенитету и территориальной целостности. Решение о применения ядерного оружия принимает глава государства.

Условиями применения ядерного оружия считаются атака России и ее союзников баллистическими ракетами; применение противником оружия массового поражения по России и ее союзникам; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ; поступление достоверной информации о массированном взлете средств воздушно-космического нападения и пересечении ими российской границы.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков напрямую связал подписание документа с решением западных союзников Украины. "Обновленная ядерная доктрина РФ предполагает возможность ядерного ответа в случае использования западных неядерных ракет Украиной против России", - цитирует его ТАСС.