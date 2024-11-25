Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1006-й день войны

Министерство обороны РФ 25 ноября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1006-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более трех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 43-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы Харьковской области и города Харьков. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск Харьковской области, Ямполь и Торское Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 44-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 400 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре пикапа и 105-мм орудие М101 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада с боеприпасами. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Верхнекаменское, Андреевка, Дачное, Сухие Ялы, Курахово и Улаклы Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, два автомобиля и два 105-мм орудия M119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 37-й механизированных, 152-й пехотной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Катериновка, Клебан-Бык и Заря Донецкой Народной Республики. Отражены 12 контратак подразделений 42-й, 100-й, 117-й, механизированных, 5-й штурмовой бригад, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Противник потерял свыше 440 военнослужащих, танк, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 113-й, 120-й, 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новый Комар, Константинополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 110 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля и 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация". Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Понятовка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля и 155-мм гаубица М777 производства США. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36648 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19501 танк и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18502 орудия полевой артиллерии и минометов, 28718 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 79800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).