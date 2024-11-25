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Мир

Российские власти приветствовали заявление советника Трампа по Украине

Россия
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Путин
Выборы в США
время публикации: 25 ноября 2024 г., 14:40 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 14:44
Российские власти приветствовали заявление советника Трампа по Украине
AP Photo/Rod Lamkey, Jr.

Майк Уолтц, которому в администрации Дональда Трампа предстоит занять пост Советника по национальной безопасности, подверг критике решение президента США Джо Байдена о снятии ограничений на использование Украиной американского оружия.

По его мнению, российско-украинской войне надо положить конец. "Необходимо восстановить сдерживание, восстановить мир, необходимо спуститься с лестницы эскалации, а не продолжить продвигаться по ней", – сказал Уолтц.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приветствовал это заявление. "Из круга сторонников Трампа и от тех, кто был номинирован на должности, слова "мир" и "мирный план" звучат. Из уст действующей администрации такие слова не звучат и продолжаются провокационные, эскалирующие действия", – отметил чиновник.

Мир
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