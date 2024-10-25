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Мир

Выступление Байдена в Аризоне прервал пропалестинский активист

время публикации: 25 октября 2024 г., 21:53 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 22:17
Выступление Байдена в Аризоне прервал пропалестинский активист
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

В пятницу, 25 октября, 81-летний президент США Джо Байден посетил индейскую общину реки Гила неподалеку от Финикса. Байден принес извинения за программу федерального правительства по принудительному размещению детей коренных американцев в школах-интернатах. Программа действовала с начала 1800-х годов до 1970-х годов, разлучая семьи, сообщает Daily Mail.

Президента приветствовали большинство членов общины, за исключением одного пропалестинского активиста, громко выкрикивавшего: "Свободу Палестине!". Байден позволил ему выражать свое возмущение в течение нескольких секунд, затем прервал, сказав: "Погибает очень много невинных людей, это нужно прекратить".

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