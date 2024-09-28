Президент США Джо Байден назвал ликвидацию главаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы "актом правосудия", напомнив, что жертвами этой террористической организации стали тысячи американцев, израильтян и мирных жителей Ливана.

Как говорится в заявлении Байдена, на следующий день после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября прошлого года Насралла принял "фатальное решение" присоединиться к войне и открыть "северный фронт".

"США полностью поддерживают право Израиля защищать себя от "Хизбаллы", ХАМАСа, хуситов и прочих проиранских террористических группировок", – говорится в заявлении. Байдена.