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Мир

Байден назвал ликвидацию главаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы "актом правосудия"

время публикации: 28 сентября 2024 г., 20:32 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 21:08
Джо Байден
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Джо Байден назвал ликвидацию главаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы "актом правосудия", напомнив, что жертвами этой террористической организации стали тысячи американцев, израильтян и мирных жителей Ливана.

Как говорится в заявлении Байдена, на следующий день после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября прошлого года Насралла принял "фатальное решение" присоединиться к войне и открыть "северный фронт".

"США полностью поддерживают право Израиля защищать себя от "Хизбаллы", ХАМАСа, хуситов и прочих проиранских террористических группировок", – говорится в заявлении. Байдена.

Мир
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