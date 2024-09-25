Опрос CNN: ничья с небольшим перевесом Камалы Харрис

Общенациональный опрос общественного мнения, проведенный SSRS по заказу телеканала CNN, свидетельствует о практическом паритете между основными кандидатами на пост президента США – демократкой Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом.

Согласно опросу, в поддержку Харрис высказывается 48% опрошенных, 47% заявляют, что отдадут голоса за Трампа. 2% поддерживают представителя Либертарианской партии Чейза Оливера, 1% – лидера "Зеленых" Джилл Стайн.

72% сторонников Трампа заявляют, что намерены голосовать за него, а не против Харрис. 60% сторонников Харрис также утверждают, что их решение показывает стремление поддержать ее, а не остановить Трампа. CNN квалифицирует это как серьезное изменение динамики кампании, ранее и сторонники Харрис, и те, кто поддерживал Джо Байдена, говорили в первую очередь о вражде к Трампу.

Среди белых ощущается гендерный разрыв – мужчины поддерживают Трампа в большей степени, чем женщины. Среди черных и латинских избирателей такого разрыва нет – они тяготеют к Харрис. Кандидат от демократов также более популярна среди избирателей младше 30 лет.

Согласно опросу, Трамп имеет преимущество в таких вопросах, как экономика, иммиграционная политика и международная политика. Харрис в большей степени, чем Трамп, считается политиком, готовым защитить право на аборты, обеспечить единство нации, защитить демократию.

Отметим, что и другие опросы свидетельствуют практически о паритете между Харрис и Трампом. Ситуация не изменилась, несмотря на победу демократического кандидата на президентских дебатах.