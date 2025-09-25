Для защиты "флотилии Сумуда" направлены уже три военных корабля

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто объявил 25 сентября, что в район южного побережья Крита для защиты итальянских граждан, участвующих в акции "флотилии Сумуда", направляются два фрегата – помимо Fasan (F 591) к этой миссии присоединяется ракетный фрегат Alpino (F 594).

Официально декларированная задача, поставленная перед капитанами этих фрегатов: защита и возможная помощь гражданским судам, на борту которых есть граждане Италии.

Также власти Испании, с аналогичной целью – но для защиты испанских граждан, направляют к южному Криту патрульный корабль Furor (P-46).

Власти Израиля пока не комментируют эти действия Рима и Мадрида.

Тем временем "флотилия Сумуда" продолжает готовиться к выходу от острова Крит в сторону Газы. До побережья Газы (цель акции) остается около 500 морских миль. С учетом темпа "флотилии", в восточное Средиземноморье суда могут прибыть в последних числах сентября или в начале октября.

22 сентября МИД Израиля опубликовал предупреждение для участников "глобальной флотилии Сумуда", направляющихся к побережью сектора Газы. "Израиль не позволит судам войти в зону активных боевых действий и не допустит нарушения морской блокады", – говорится в сообщении. Власти Израиля предложили участникам флотилии зайти в порт Ашкелона, чтобы передать гуманитарную помощь для сектора Газы: "Если участники флотилии искренне желают доставить гуманитарную помощь, а не оказать помощь ХАМАСу, Израиль призывает суда пришвартоваться в порту Ашкелона и передать груз, который будет оперативно доставлен в сектор Газы". МИД Израиля призвал участников флотилии не нарушать закон.

23 сентября министерство иностранных дел Израиля объявило, что судами так называемой "флотилии Сумуда", следующей в сторону Газы, владеет Саиф Абу Кишк. Его в сообщении МИД Израиля называют "боевиком ХАМАСа". По утверждению израильского МИДа, Абу Кишк руководит подставной компанией Cyber ​​Neptune в Испании, через которую является фактическим владельцем судов, следующих в Газу из стран Европы. "Связь с ХАМАСом не скрыта. Она очевидна", – заявляет МИД Израиля в сообщении под заголовком "Разоблачение: джихадистская флотилия ХАМАСа". Очевидных доказательств причастности Саифа Абу Кишка к деятельности ХАМАСа и того факта, что именно он владеет судами "флотилии Сумуда", в сообщении израильского МИДа не приводится. Формально он является "пресс-секретарем", "официальным представителем" и "членом руководства" данной "флотилии". Также испанские СМИ его в последние годы именовали "президентом Международной коалиции против израильской оккупации" и "членом Генерального секретариата Народной конференции палестинцев за рубежом". Сам Абу Кишк называет обвинения в свой адрес и в адрес флотилии "психологической войной". Есть и другие "пресс-секретари". Это Маруан бин Гуэтайя и Уаиль Науар. МИД Израиля отмечает, что они были запечатлены на многих фото с главой филиала ХАМАСа в Северной Африке Юсуфом Хамданом. "Связь "гуманитарной" флотилии с ХАМАСом никак не скрыта. Она очевидна", – подчеркивают в МИДе.

Предполагалось, что в составе "флотилии" будут примерно 90 судов, с представителями 44 стран. Но график был сорван, и "флотилия" оказалась не такой многочисленной, как планировалось. Организаторы были вынуждены перенести старт из Туниса из-за взрывов и пожаров на судах Family и Alma (ночью 9 и ночью 10 сентября), кроме того возникли логистические и технические проблемы.

Власти Израиля ранее предупреждали: суда "флотилии Тунберг" могут быть перехвачены по мере приближения к морской границе страны. Но пока сообщений о действиях израильских ВМС не поступало.

16 стран (Испания, Турция, Мексика, ЮАР, Катар и другие) выступили с призывом к Израилю не атаковать флотилию и напоминанием об ответственности за нарушения в международных водах.

Пропалестинские активисты заявляют, что намерены привезти в Газу гуманитарную помощь, включая еду, воду и лекарства. Они требуют обеспечить безопасный проход к побережью Газы и открыть гуманитарный морской коридор.

Гуманитарная помощь в Газу постоянно поступает по суше и сбрасывается с воздуха. Однако активисты "флотилии" заявляют, что жители Газы голодают.

Это будет четвертая попытка прорвать блокаду Газы в 2025 году, и, как заявляется, крупнейшая за последние 18 лет.

Напомним, что блокада Газы была введена после того, как террористическая организация ХАМАС в 2007 году путем военного переворота захватила власть в секторе.

Объединение активистов получило название "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)" – оно пришло на смену "Флотилии свободы".

В ночь на 9 июня 2025 года Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13". Яхта Madleen была направлена в морской порт Ашдод. В ночь на 10 июня участники акции "флотилия свободы", планировавшие прорвать морскую блокаду и доплыть на яхте Madleen до Газы, были доставлены из Ашдода в аэропорт "Бен-Гурион". Затем они были депортированы из Израиля. В числе прочих депортировали Тунберг.

26 июля 2025 года израильские ВМС перехватили судно Handala, приближавшееся к сектору Газы с целью прорыва морской блокады. Экипаж и пассажиры судна были задержаны. После перехвата судно Handala было отбуксировано в порт Ашдода. Участников акции депортировали из Израиля.