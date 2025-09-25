Новое вторжение дронов в воздушное пространство Дании, четыре аэропорта прекратили работу

Четыре датских аэропорта прекратили работу ранним утром 25 сентября в связи с тем, что в воздушном пространстве королевства были замечены неопознанные беспилотные летательные аппараты. Ни один из них не был сбит.

Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил на пресс-конференции, что речь идет о гибридной атаке, за которой стоят профессиональные игроки. "Мы говорим о систематической операции, синхронизированной по времени", – сказал он, предупредив, что Дания должна иметь возможность противостоять этому.

Вместе с тем он заявил, что выступать с обвинениями в адрес той или иной страны преждевременно, поскольку на данный момент неясно, кто несет ответственность за инцидент.

Напомним: поздно вечером 22 сентября и в ночь на 23 сентября работа аэропорта Каструп в Копенгагене (Дания) и работа аэропорта Гардермуэн в Осло (Норвегия) была приостановлена после того, как в небе были замечены крупные дроны.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила тогда, что не исключает причастности России к этим инцидентам. Российское посольство в Копенганене ответило, что речь идет о необоснованных обвинениях.