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NEWSru.co.il :: В мире26 апреля 2022 г., 12:15

Германия начинает поставки Украине тяжелых вооружений

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Самоходная зенитная установка "Гепард"

Правительство Германии одобрило поставку Украине 50 самоходных зенитных установок "Гепард". Согласно СМИ, и в частности, газете Sueddeutsche Zeitung, министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт официально объявит об этом на совещании глав оборонных ведомств NATO на авиабазе Рамштайн.

"Германия помогает Украине – оружием, боеприпасами, средствами, оборудованием, гуманитарными грузами. Российская агрессия направлена и против нашей свободы, демократии, наших ценностей", - говорится в заявлении минобороны.


ЗСУ "Гепард" вооружена двумя 35-мм пушками и оснащена радаром. Ее радиус действия составляет всего четыре километра. Система на шасси танка "Леопард-1" поступила в Бундесвер еще в 1976 году и уже снята с вооружения в Германии.

Канцлер Олаф Шольц пытался тормозить поставки Украине тяжелых вооружений, что вызывало недовольство союзников Германии, партнеров социал-демократов по коалиции и многих активистов СДПГ. Под этим давлением ему пришлось изменить свою позицию.

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