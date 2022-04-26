Германия начинает поставки Украине тяжелых вооружений

Правительство Германии одобрило поставку Украине 50 самоходных зенитных установок "Гепард". Согласно СМИ, и в частности, газете Sueddeutsche Zeitung, министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт официально объявит об этом на совещании глав оборонных ведомств NATO на авиабазе Рамштайн.

"Германия помогает Украине – оружием, боеприпасами, средствами, оборудованием, гуманитарными грузами. Российская агрессия направлена и против нашей свободы, демократии, наших ценностей", - говорится в заявлении минобороны.

ЗСУ "Гепард" вооружена двумя 35-мм пушками и оснащена радаром. Ее радиус действия составляет всего четыре километра. Система на шасси танка "Леопард-1" поступила в Бундесвер еще в 1976 году и уже снята с вооружения в Германии.

Канцлер Олаф Шольц пытался тормозить поставки Украине тяжелых вооружений, что вызывало недовольство союзников Германии, партнеров социал-демократов по коалиции и многих активистов СДПГ. Под этим давлением ему пришлось изменить свою позицию.