Ким Чен Ын посетил испытания "дронов-камикадзе"
время публикации: 26 августа 2024 г., 07:59 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 08:03
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Центр разработки беспилотных летательных аппаратов Академии оборонных исследований КНДР, где прошли испытания новых барражирующих боеприпасов.
Как сообщается, "дроны-камикадзе" успешно обнаружили цели и уничтожили их. Центральное телеграфное агентство Северной Кореи отметило, что БПЛА обладают разной дальностью полета и предназначены для уничтожения целей врага на суше и на море.
Ким Чен Ын выразил удовлетворение увиденным и призвал как можно скорее оснастить дронами подразделения корейской армии: беспилотных, ударных и камикадзе, а также беспилотные катера. Заявил он и о необходимости использовать искусственный интеллект.
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