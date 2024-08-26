Ким Чен Ын посетил испытания "дронов-камикадзе"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Центр разработки беспилотных летательных аппаратов Академии оборонных исследований КНДР, где прошли испытания новых барражирующих боеприпасов.

Как сообщается, "дроны-камикадзе" успешно обнаружили цели и уничтожили их. Центральное телеграфное агентство Северной Кореи отметило, что БПЛА обладают разной дальностью полета и предназначены для уничтожения целей врага на суше и на море.

Ким Чен Ын выразил удовлетворение увиденным и призвал как можно скорее оснастить дронами подразделения корейской армии: беспилотных, ударных и камикадзе, а также беспилотные катера. Заявил он и о необходимости использовать искусственный интеллект.