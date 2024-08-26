x
26 августа 2024
|
последняя новость: 19:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 августа 2024
|
26 августа 2024
|
последняя новость: 19:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Макрон прокомментировал обвинения в отсутствии свободы слова во Франции в связи с арестом Дурова

время публикации: 26 августа 2024 г., 18:24 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 18:24
Макрон прокомментировал обвинения в отсутствии свободы слова во Франции в связи с арестом Дурова
AP Photo/Tatan Syuflana

Президент Франции в своем Х-блоге прокомментировал обвинения Франции в отсутствии свободы слова в связи с арестом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

"Я видел здесь много ложной информации о Франции после задержания Дурова", – с этих слов начал свое сообщение Эммануэль Макрон, и продолжил: "Франция как никогда привержена свободе слова и общения, инновациям и предпринимательству. И так будет впредь", – написал он.

Макрон написал, что при верховенстве закона в реальной жизни и социальных сетях свободы реализуются в рамках, установленных законом. Обеспечение закона возложено на суды, обладающие полной независимостью.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что решение о задержании Павла Дурова не является политическим. "Задержание главы Telegram на территории Франции было произведено в рамках продолжающегося расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Вносить решение по этому делу должны судьи".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 августа 2024

Заявление Telegram: "Дуров не несет ответственности за злоупотребления пользователей"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 августа 2024

Во Франции продлен срок содержания под стражей бизнесмена Павла Дурова
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 августа 2024

Бизнесмен Павел Дуров, владелец Telegram, задержан во Франции