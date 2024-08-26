Макрон прокомментировал обвинения в отсутствии свободы слова во Франции в связи с арестом Дурова

Президент Франции в своем Х-блоге прокомментировал обвинения Франции в отсутствии свободы слова в связи с арестом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

"Я видел здесь много ложной информации о Франции после задержания Дурова", – с этих слов начал свое сообщение Эммануэль Макрон, и продолжил: "Франция как никогда привержена свободе слова и общения, инновациям и предпринимательству. И так будет впредь", – написал он.

Макрон написал, что при верховенстве закона в реальной жизни и социальных сетях свободы реализуются в рамках, установленных законом. Обеспечение закона возложено на суды, обладающие полной независимостью.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что решение о задержании Павла Дурова не является политическим. "Задержание главы Telegram на территории Франции было произведено в рамках продолжающегося расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Вносить решение по этому делу должны судьи".