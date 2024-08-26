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Массированный российский удар по Украине: использовано 200 ракет и БПЛА, есть погибшие

время публикации: 26 августа 2024 г., 13:37 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 13:54
Массированный российский удар по Украине: использовано 200 ракет и БПЛА, есть погибшие
Соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар, нанесенный Россией по украинской территории 26 августа одним из самых масштабных за последнее время. По его словам, было задействовано более 100 ракет и около 100 беспилотников "Шахед".

"Подлый удар нацелен на критическую, гражданскую инфраструктуру. По большинству наших регионов – от Харьковской области и Киева до Одессы и наших западных областей", – сказал глава государства, сообщив, что ликвидация последствий российской атаки продолжается.

Напомнил он и о коллективном отражении иранского удара по Израилю в апреле. "Если бы авиация наших европейских соседей работала вместе с нашими F-16 и вместе с нашей ПВО… Такое единство очевидно эффективно сработало на Ближнем Востоке, это должно работать и в Европе. Ведь везде жизнь имеет одинаковую ценность", – цитирует Зеленского "Украина 24".

"Путин себе не изменяет – это больное существо, всем уже давно понятно. Но так же понятно – он может делать только то, что мир ему позволяет делать", – добавил украинский лидер, призвав западные государства снять ограничения на применение дальнобойных вооружения для ударов по российской территории.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что атаке подверглись 15 областей Украины. "Враг применил различные виды вооружения: БПЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". Есть раненые и погибшие. Искренние соболезнования родным и близким", – написал он.

Глава правительства сообщил, что основной удар был нанесен по энергетической инфраструктуре. Согласно украинским СМИ, российская сторона задействовала по меньшей мере 11 бомбардировщиков Ту-95 и шесть Су-22М3. Сообщается и о применении МиГ-31К.

Министерство обороны России утверждает, что массированный удар был нанесен по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Также утверждается о задействовании исключительно высокоточного оружия.

Мир
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