Массированный российский удар по Украине: использовано 200 ракет и БПЛА, есть погибшие

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар, нанесенный Россией по украинской территории 26 августа одним из самых масштабных за последнее время. По его словам, было задействовано более 100 ракет и около 100 беспилотников "Шахед".

"Подлый удар нацелен на критическую, гражданскую инфраструктуру. По большинству наших регионов – от Харьковской области и Киева до Одессы и наших западных областей", – сказал глава государства, сообщив, что ликвидация последствий российской атаки продолжается.

Напомнил он и о коллективном отражении иранского удара по Израилю в апреле. "Если бы авиация наших европейских соседей работала вместе с нашими F-16 и вместе с нашей ПВО… Такое единство очевидно эффективно сработало на Ближнем Востоке, это должно работать и в Европе. Ведь везде жизнь имеет одинаковую ценность", – цитирует Зеленского "Украина 24".

"Путин себе не изменяет – это больное существо, всем уже давно понятно. Но так же понятно – он может делать только то, что мир ему позволяет делать", – добавил украинский лидер, призвав западные государства снять ограничения на применение дальнобойных вооружения для ударов по российской территории.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что атаке подверглись 15 областей Украины. "Враг применил различные виды вооружения: БПЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". Есть раненые и погибшие. Искренние соболезнования родным и близким", – написал он.

Глава правительства сообщил, что основной удар был нанесен по энергетической инфраструктуре. Согласно украинским СМИ, российская сторона задействовала по меньшей мере 11 бомбардировщиков Ту-95 и шесть Су-22М3. Сообщается и о применении МиГ-31К.

Министерство обороны России утверждает, что массированный удар был нанесен по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Также утверждается о задействовании исключительно высокоточного оружия.