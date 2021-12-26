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NEWSru.co.il :: В мире26 декабря 2021 г., 15:59

Десятки мигрантов погибли около побережья Ливии

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Десятки мигрантов погибли около побережья Ливии

В воскресенье, 26 декабря, ливийский "Красный Полумесяц" объявил, что у побережья Ливии обнаружены тела 27 утонувших мигрантов, по всей видимости пытавшихся доплыть на лодке до Европы. Трех человек удалось спасти.

Согласно указанному источнику, тела погибших нашли вечером 25 декабря в районе Эль-Алус.

Поисково-спасательная операция продолжается.

По данным Международной организации по миграции, только с начала 2021 года в результате различных инцидентов погибли более 4,4 тыс. мигрантов.


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