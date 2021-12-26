Десятки мигрантов погибли около побережья Ливии
В воскресенье, 26 декабря, ливийский "Красный Полумесяц" объявил, что у побережья Ливии обнаружены тела 27 утонувших мигрантов, по всей видимости пытавшихся доплыть на лодке до Европы. Трех человек удалось спасти.
Согласно указанному источнику, тела погибших нашли вечером 25 декабря в районе Эль-Алус.
Поисково-спасательная операция продолжается.
По данным Международной организации по миграции, только с начала 2021 года в результате различных инцидентов погибли более 4,4 тыс. мигрантов.
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// NEWSru.co.il // В мире // 25 декабря 2021
В Ионическом море разбилось судно с мигрантами, не менее 13 погибших
В Ионическом море разбилось судно с мигрантами, не менее 13 погибших