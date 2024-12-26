Крушение самолета AZAL около Актау. Путаница в списках пассажиров, погибших и выживших

По состоянию на утро 26 декабря, остаются неизвестными имена большинства погибших в результате авиакатастрофы, происшедшей вчера около Актау (Казахстан).

Объявлено, что опознаны тела только семи из 38 погибших. При этом власти Казахстана назвали имена шести граждан этой страны, погибших в результате падения самолета.

Ранее сообщалось, что тела сильно обгорели, для опознания потребуется ДНК-экспертиза.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines публиковала список пассажиров рейса J2-8243 Баку-Грозный авиакомпании AZAL, самолет которой потерпел крушение в казахстанском Актау. Ниже приведен этот список с указанием тех, кто объявлен в списках выживших или погибших. Отметим, что многие имена не совпадают полностью или совсем не совпадают.

ИМЕНА ПАССАЖИРОВ (список опубликован Azerbaijan Airlines)

1. Агаев Рамин

2. Ахмедов Рашад

3. Алимирзаева Хадиджа

4. Алимирзоев Али

5. Алиев Замин Идрис

6. Анкбазова Малейка

7. Арсбаева Джейран (Арсбаева Маргарита, гражданка Германии – выжила)

8. Арсбаева Мадина (Арысбаева Марина, гражданка России – выжила)

9. Асанов Ринат (гражданин Казахстана – выжил)

10. Ацаева Зайра

11. Бабаев Анар

12. Байрамова Лейла

13. Байрамзаде Айхан

14. Бислиева Джамиля

15. Девришов Самир

16. Девришов Тофик

17. Джунышалиев Эрлан

18. Эдиев Увайс (Эдиев Умар, гражданин России – выжил)

19. Эганов Мухаммедали

20. Евстигнеева Кристина (Евстигнеева Ксения, гражданка России – выжила)

21. Филиев Рамазан

22. Гадиров Гейдар (Кадиров Гаджи, гражданин Азербайджана – выжил)

23. Гистаров Ибрагим

24. Гистаров Рашид

25. Гогамова Моминат

26. Гурбахов Хамзат

27. Яндаров Арби

28. Ибрагимов Рамин

29. Игидова Нармин

30. Исмаилов Исмаил

31. Исмаилов Хабиб

32. Джафаров Тогрул

33. Джалилов Низами

34. Джараев Ариф

35. Джараев Хаджибрахим

36. Джараев Магир

37. Джеров Хызри

38. Джерова Салихат (Джерова Севда, гражданка Азербайджана – выжила)

39. Джумакулов Бауржан (Джумагулов Бауыржан, гражданин Казахстана – погиб)

40. Джутаева Салима (гражданка Казахстана – погибла)

41. Халаева Хафисат

42. Костиев Ибрахимхан

43. Махсудова Галина (гражданка Казахстана – погибла)

44. Мамедов Заур (Мамедов Закир, гражданин России – выжил)

45. Мехдиев Ядыгар

46. Мустафаев Фаиг

47. Омарова Лейла

48. Осмонов Тилек (Османов Тахир, гражданин Казахстана – выжил)

49. Папахов Мухаммед

50. Рахимов Субхонкул (Рахимов Станислав, гражданин России – выжил)

51. Садыгов Гошгар

52. Саидуллаев Зинатул

53. Шабанова Вафа

54. Шаймерданова Гаук (Шаймерденова Гаухар, гражданка Казахстана – погибла)

55. Сираджов Нуруллах

56. Сираджова Муслимат

57. Тулешинов Сандибек (Тулесинов Сандибек, гражданин Казахстана – погиб)

58. Тутунчиев Махмуд

59. Убаев Арби

60. Езнаева Рана

61. Джамалулла Медин

62. Джумагат Эльдар (Жумагат Эльдар, сын Шаймерденовой, гражданин Казахстана – погиб)

ИМЕНА ВЫЖИВШИХ, указанные властями Казахстана, соответствие которым не удается найти в списке пассажиров:

Джумалиев Ермек (гражданин России – выжил)

Байрамзара Айгуль (гражданка Азербайджана – выжила)

Алиев Заур (гражданин Азербайджана – выжил)

Жалелов Нияз (гражданин Азербайджана – выжил)

Сираков Назим (гражданин Азербайджана – выжил)

Асадов Самир (гражданин Азербайджана – выжил)

Бисикеева Диана (гражданка России – выжила)

Караев Нариман (гражданин Азербайджана – выжил)

Сейдахматова Марина (гражданка России – выжила)

Разимли Айдар (гражданин Азербайджана – выжил)

... Азой (гражданин России – выжил)

Джапаров Талгат (гражданин Азербайджана – выжил)

Дережиев Теймур (гражданин Азербайджана – выжил)

Дирбисиков Самир (гражданин Азербайджана – выжил)

Папахов Сергей (гражданин России – выжил)

Кафа Шамиль (гражданин Азербайджана – выжил)

Лейла ... (гражданка Азербайджана, выжила)

неизвестная женщина (выжила)

МЧС Казахстана сообщало, что на борту самолета Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение под Актау, находилось 69 человек, в том числе пять членов экипажа. При этом компания Azerbaijan Airlines заявляла, что на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа: 42 гражданина Азербайджана (включая экипаж), 16 – России, 6 – Казахстана, 3 – Киргизии.

По меньшей мере 29 из них, в том числе двое детей, выжили. Они находились ближе к хвосту самолета. Летный экипаж самолета погиб.

Самолет Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines выполнял рейс Баку-Грозный (J2 8243). Выжившие пассажиры рассказывают, что самолет долетел до Грозного, однако потом что-то произошло, и полет продолжился.

Субхонкул Рахимов, один из пассажиров, выживших при крушении самолета Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, рассказал, что пилоты в условиях густого тумана трижды пытались посадить самолет в Грозном, но это им не удалось. "Самолет резко пошёл наверх. Шел на посадку, а тут резко пошел, начал высоту набирать. В третий раз что-то взорвалось. Был взрыв – я бы не сказал, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела", – рассказал он, добавив, что летчик резко изменил траекторию и тем самым спас самолет и пассажиров. "Жилет взял, смотрю: в жилете дырка – осколком пробило. После этого взрыва как раз между ног у меня этот осколок прилетел и попал. Он жилет насквозь пробил", – цитирует 48-летнего мужчину сайт Qaz365.kz.

Версии случившегося

Росавиация продолжает настаивать на версии, согласно которой самолет столкнулся с птицами, после возникшей на борту нештатной ситуации командир решил уйти на запасной аэродром в Актау.

По другой версии, заявленной властями РФ и Азербайджана, самолет из-за плохой погоды был перенаправлен сначала в Махачкалу, затем – в Актау.

Однако на обшивке упавшего самолета Embraer 190AR видны отверстия, которые могут свидетельствовать о повреждениях вследствие обстрела. Отметим, что Грозный утром 25 декабря атаковали БПЛА. В районе аэропорта могли вести зенитный огонь.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии по расследованию причин крушения.