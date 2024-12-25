Крушение самолета AZAL около Актау: объявлено о десятках погибших. Версии

Власти Казахстана объявили, что после крушения самолета около Актау найдены тела 38 погибших. Сведения о числе жертв не окончательные, информация уточняется.

Сообщается, что тела сильно обгорели. Для опознания будет проводиться ДНК-экспертиза.

МЧС Казахстана сообщало, что на борту самолета Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение под Актау, находилось 69 человек, в том числе пять членов экипажа. При этом компания Azerbaijan Airlines заявляла, что на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа: 42 гражданина Азербайджана (включая экипаж), 16 – России, 6 – Казахстана, 3 – Киргизии.

По меньшей мере 29 из них, в том числе двое детей, выжили. Они находились ближе к хвосту самолета. Летный экипаж самолета погиб.

Самолет Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines выполнял рейс Баку-Грозный (J2 8243). Выжившие пассажиры рассказывают, что самолет долетел до Грозного, однако потом что-то произошло, и полет продолжился.

Субхонкул Рахимов, один из пассажиров, выживших при крушении самолета Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, рассказал, что пилоты в условиях густого тумана трижды пытались посадить самолет в Грозном, но это им не удалось. "Самолет резко пошёл наверх. Шел на посадку, а тут резко пошел, начал высоту набирать. В третий раз что-то взорвалось. Был взрыв – я бы не сказал, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела", – рассказал он, добавив, что летчик резко изменил траекторию и тем самым спас самолет и пассажиров. "Жилет взял, смотрю: в жилете дырка – осколком пробило. После этого взрыва как раз между ног у меня этот осколок прилетел и попал. Он жилет насквозь пробил", – цитирует 48-летнего мужчину сайт Qaz365.kz.

Версии случившегося

Росавиация продолжает настаивать на версии, согласно которой самолет столкнулся с птицами, после возникшей на борту нештатной ситуации командир решил уйти на запасной аэродром в Актау.

По другой версии, заявленной властями РФ и Азербайджана, самолет из-за плохой погоды был перенаправлен сначала в Махачкалу, затем – в Актау.

Однако на обшивке упавшего самолета Embraer 190AR видны отверстия, которые могут свидетельствовать о повреждениях вследствие обстрела. Отметим, что Грозный утром 25 декабря атаковали БПЛА. В районе аэропорта могли вести зенитный огонь.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии по расследованию причин крушения.