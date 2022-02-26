Зеленский: российские войска ночью пойдут на штурм Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что эта ночь будет еще более тяжелой, чем был день.

По словам Зеленого, российские войска ночью предпримут штурм украинских городов. В частности - Киева.

"Нельзя потерять столицу", - сказал президент Украины.

Тем временем в Киеве все чаще и чаще звучат сигналы воздушной тревоги. Жителей столицы просят находиться в бомбоубежищах. Сообщается, что в некоторых районах города слышна стрельба.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о развертывании в городе территориальной обороны накануне российского наступления на столицу Украины.

По словам Кличко, в Киеве взяты под охрану и особый контроль мосты. На них дежурит военная техника и бойцы вооруженных сил. Также оборудуют блокпосты не только на основных въездах в город, но и устанавливают блоки, перекрывающие движение, возле стратегических объектов в украинской столице.

Напомним, согласно сообщениям израильских СМИ, президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой стать посредником на переговорах между Киевом и Москвой.

Cоветник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский готов обсудить с Путиным нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности.