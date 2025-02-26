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В Вашингтоне прошла встреча госсекретаря США и министра обороны Саудовской Аравии

США
Саудовская Аравия
время публикации: 26 февраля 2025 г., 04:10 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 05:32
В Вашингтоне прошла встреча госсекретаря США и министра обороны Саудовской Аравии
AP Photo/Rod Lamkey, Jr.

Госсекретарь США Марко Рубио встретился 25 февраля в Вашингтоне с министром обороны Саудовской Аравии принцем Халидом бин Салманом. В официальном сообщении на сайте Госдепартамента США сказано: "Госсекретарь и министр обороны подчеркнули важность укрепления партнерства США и Саудовской Аравии в сфере безопасности. Они также обсудили пути совместного содействия миру и стабильности в Сирии, Ливане, секторе Газы и во всем регионе, включая безопасность Красного моря и свободу судоходства. Госсекретарь подчеркнул необходимость совместно противостоять угрозам региональной безопасности со стороны хуситов".

Официальное саудовское издание Saudi Gazette добавляет, что после переговоров с Рубио принц Халид встретился с советником по национальной безопасности президента США Майклом Уолцем, обсудив с ним углубление стратегических отношений между двумя странами.

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