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Мир

Сотни израильтян не могут вернуться из Батуми в связи с сильным снегопадом

Авиация
Грузия
Снегопад
время публикации: 25 февраля 2025 г., 21:43 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 21:51
Сотни израильтян не могут вернуться из Батуми в связи с сильным снегопадом
AP Photo/Shakh Aivazov

Сильные снегопады обрушились в последние дни на западную Грузию. Многие районы остались без электричества и водоснабжения, в горных районах Аджарии выпало до метра снега, а в Батуми высота снежного покрова составила 50 сантиметров.

Непогода повлекла за собой транспортный коллапс, прекратилась и работа Международного аэропорта Батуми. Как сообщают израильские СМИ, в городе застряли сотни израильтян, ожидающих возобновления авиационного сообщения.

Утром 25 февраля стало известно, что рейсы из аэропорта "Бен-Гурион" в Батуми отменены в связи с погодными условиями. Ожидается, что снегопад продлится еще несколько дней. Тем, кто приобрел билеты в Батуми, рекомендовано следить за сообщениями компаний "Эль-Аль" и Israir.

Мир
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Рейсы из Израиля в Батуми отменены из-за снегопада