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Ближний Восток

В Саудовской Аравии проходят переговоры делегаций России и США

США
Россия
Саудовская Аравия
Война в Украине
время публикации: 18 февраля 2025 г., 09:40 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 09:49
В Саудовской Аравии проходят переговоры делегаций России и США
Denis Balibouse/Pool via AP

Утром во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США. Встреча проходит в одном из дворцов королевской семьи – Дирия в комплексе Альбасатин, передает РИА Новости.

В составе российской делегации глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков ранее сообщал, что для обсуждения экономических вопросов может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В составе американской делегации госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Планируется обсудить широкий круг вопросов, включая условия прекращения войны в Украине.

Представители Украины в переговорах не участвуют. Хотя завтра в Эр-Рияде ожидают прибытия президента Украины Владимира Зеленского.

Ближний Восток
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