В Саудовской Аравии проходят переговоры делегаций России и США

Утром во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США. Встреча проходит в одном из дворцов королевской семьи – Дирия в комплексе Альбасатин, передает РИА Новости.

В составе российской делегации глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков ранее сообщал, что для обсуждения экономических вопросов может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В составе американской делегации госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Планируется обсудить широкий круг вопросов, включая условия прекращения войны в Украине.

Представители Украины в переговорах не участвуют. Хотя завтра в Эр-Рияде ожидают прибытия президента Украины Владимира Зеленского.