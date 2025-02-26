Лавров анонсировал новую российско-американскую встречу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новая встреча переговорных групп России и США состоится в Стамбуле 27 февраля. На ней будет обсуждаться возобновление работы дипломатических миссий в полном объеме. Лавров не стал уточнять, на каком уровне пройдут эти переговоры.

Глава российской внешнеполитической службы также сообщил, что Россия не рассматривает вариант с размещением в Украине европейских миротворцев. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что российский президент Владимир Путин согласится на такое предложение.

Лавров также потребовал, чтобы под контроль России были полностью переданы все территории, об аннексии которых она заявила. Речь идет о Крыме, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. "Заморозка конфликта по текущей линии фронта невозможна, потому что это противоречит нашей конституции", – подчеркнул чиновник.