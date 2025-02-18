Лавров заявил о согласовании назначения послов в России и США
время публикации: 18 февраля 2025 г., 16:07 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 16:11
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал итоги переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, которые проходили сегодня в Эр-Рияде.
По словам Лаврова, достигнута договоренность о создании условий для возобновления сотрудничества между двумя странами "по мере урегулирования на Украине".
Также Лавров сообщил, что согласовано обеспечение скорейшего назначения послов России в США и США в России.