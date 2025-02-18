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Мир

Лавров заявил о согласовании назначения послов в России и США

Россия
США
время публикации: 18 февраля 2025 г., 16:07 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 16:11
Лавров заявил о согласовании назначения послов в России и США
Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал итоги переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, которые проходили сегодня в Эр-Рияде.

По словам Лаврова, достигнута договоренность о создании условий для возобновления сотрудничества между двумя странами "по мере урегулирования на Украине".

Также Лавров сообщил, что согласовано обеспечение скорейшего назначения послов России в США и США в России.

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