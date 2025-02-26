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Австралийской медсестре, угрожавшей убить пациента-израильтянина, предъявлено обвинение

Антисемитизм
Австралия
время публикации: 26 февраля 2025 г., 11:08 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 11:13
Австралийской медсестре, угрожавшей убить пациента-израильтянина, предъявлено обвинение
AP Photo/Mark Baker

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс сообщила о предъявлении обвинительного заключения медицинской сестре Саре Абу Лебда, угрожавшей пациенту-еврею. Среди статей обвинения – угроза убийства и угрозы в адрес группы людей.

26-летняя женщина предстанет перед судом 19 марта. Она освобождена под залог, по условиям которого ей запрещено пользоваться социальными сетями. Она также дала подписку о невыезде. Отметим, что Ахмаду Рашид Надиру, фигурирующему в том же деле, объявления пока не предъявлены.

Инцидент произошел в одной из больниц Сиднея. Запись сделана израильским блогером Максом Вейфером. На ней мужчина, представляющийся врачом, говорит, что у Вейфера красивые глаза, а потом выражает сожаление, что тот израильтянин. "Я посылаю израильтян в ад", – говорит он и проводит ладонью у горла, будто перерезая его.

В дальнейшем к нему присоединяется женщина, которая говорит, что рано или поздно время Вейфера придет, и он умрет. Она заявляет, что не оказывает медицинскую помощь израильтянам. "Я их не лечу, а убиваю", – говорит она.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал заявления медиков отвратительными, подчеркнув, что им не должно быть места в Австралии. "Те, кто несет ответственность за подобные антисемитские действия, ответят по всей строгости закона", – сказал он.

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