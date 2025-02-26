x
26 февраля 2025
|
последняя новость: 11:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 февраля 2025
|
26 февраля 2025
|
последняя новость: 11:48
26 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Губернатор Нью-Йорка потребовала от CUNY удалить вакансию, пропагандирующую антисемитизм

США
Антисемитизм
время публикации: 26 февраля 2025 г., 10:23 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 10:32
Губернатор Нью-Йорка потребовала от CUNY удалить вакансию, пропагандирующую антисемитизм
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул отдала Городскому университету Нью-Йорка (CUNY) распоряжение удалить объявление о вакантной ставке профессора "палестинских исследований" в колледже Хантера, известном антиизраильскими настроениями.

"Губернатор также поручила университету провести проверку, чтобы не допустить использования курсов для распространения антисемитских теорий. Она осуждает все формы антисемитизма и заявляет, что пропаганде ненависти нет места не только в CUNY, но и в штате Нью-Йорк в целом", – сообщила пресс-служба Хокул.

В объявлении о приеме на работу, цитируемом New York Post, отмечалось, что предметом изучения соискателя должны быть, в частности, такие вопросы как колониализм поселенцев, геноцид, права человека, апартеид, миграция, уничтожение инфраструктуры, гендер, раса и сексуальность.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 февраля 2025

Профсоюз CUNY присоединился к бойкоту Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 февраля 2025

Университет Мичигана запретил деятельность антиизраильской студенческой организации
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 января 2025

Трамп подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с антисемитизмом