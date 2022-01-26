CNN: США ведут поиски упавшего в море F-35, чтобы найти его раньше китайцев

ВМФ США ведет поисковые работы на месте крушения новейшего самолета F-35C палубной авиации, который упал в Южно-Китайское море. Необходимо поднять самолет до того, как это сделают китайцы.

Авария произошла 25 января при посадке самолета на палубу авианосца Carl Vinson. Летчик смог катапультироваться, но получил ранения. Пострадали еще шесть военнослужащих. Троих из них доставили в госпиталь на Филиппинах, их состояние оценивается как стабильное.

Военно-морское командование не комментирует ход спасательных работ, ограничиваясь сообщением о том, что к ним ведется подготовка. Однако, как отмечает телеканал CNN, речь идет о сложной операции, которая может занять месяцы – и будет проходить под пристальным наблюдением КНР.

Цитируемые каналом эксперты отмечают, что специальным спасательным судам американского флота потребуется до двух недель, чтобы добраться к месту аварии. Поиск и подъем секретного самолета стоимостью 100 миллионов долларов может занять еще четыре месяца.

Китай утверждает, что вся акватория Южно-Китайского моря является его территориальными водами. Он попытается поднять самолет самостоятельно, чтобы не только получить доступ к американским секретам, но и обвинить США в том, что ее провокационные действия угрожают мореходству.